金鐘主持人薛紀綱(小兵)4月底被狗仔葛斯齊爆料趁老婆出國偷腥，並公開證據照片，演藝形象受到重挫，更連丟好幾個主持棒。結婚9年的老婆王湘涵深受打擊，日前才在上節目分享近期心情，且為此事心煩意亂睡不好，後來在朋友的建議之下，使用「舒眠點滴」幫助入睡，但事實上「舒眠點滴」是管制藥品，對此她在17日做出澄清。

王湘涵昨(17)日在社群平台發布貼文，表示前幾日在節目《單身行不行》分享婚變的心情，提及使用「舒眠點滴」，當下並未發現不對勁，直到播出後，經友人提醒才知道應是「安神點滴」，兩者是完全不同的東西，舒眠點滴是管制用藥，一般人不容易取得，安神點滴則有幫助病患舒緩情緒之效，文末，她也強調朋友帶自己去的是合格的醫療院所，請所有粉絲放心。

回顧婚變事件，薛紀綱被爆出跟外型神似Makiyo的金髮正妹出軌後，王湘涵回應：「實在有很多事情需要釐清，身為一個母親，日常也還是要運行」，並稱：「我會全力保護每一個我愛的人，希望大家給我一些體諒和時間」，之後她照常分享生活，母親節時更堅強發文：「家人跟爸爸媽媽和爺爺奶奶，過了一個平靜、溫馨、如常的母親節。」

然而其實王湘涵內心並不好過，她在節目表示事發當下，意識到自己得先穩住，避免影響家人，但其實時常吃不下飯、睡不好覺，體重更是直直落，且狀況遲遲沒有好轉，後來朋友看不下去，拉她去打「舒眠點滴」(應作安神點滴)，幫助入睡，除此之外，跟家人透露老公出軌，也獲得他們的支持，獲得走下去的力量。