出道23年的天王周杰倫，創作出不少經典歌曲，在華語樂壇擁有一席之地，有網友在臉書社團曬出他20年前後的對比照，直言「杰倫的變化還是蠻大的」，吸引大批網友熱議。

有網友在周杰倫粉絲臉書社團曬出他認真自彈自唱的側臉照，寫下：「20年，杰倫的變化還是蠻大的。」只見周杰倫20年前後20年後的對比，除了多了成熟男人味外和稍微發福了一點，巨星風範依舊不減，吸引2萬網友按讚，還紛紛留言寫下自己看法。

網友曬出周杰倫20年前後對比照。（圖／取自周同学的三年二班同學會臉書社團）

「有肉肉了」、「變胖嗎？那是幸福肥」、「都怪地心引力，哈哈」，不過仍有大批網友狂讚「還好啊，人都會老，但他二十年前的歌還是在聽」、「樣貌雖然變了 但仍然處在巔峰」、「以前好帥，現在很有魅力」、「人都會老，但就算你回去聽他20年前的作品，依舊沒有退流行」。

周杰倫近期在舉辦巡迴演唱會，下個月要到呼和浩特舉行4場演唱會，不過網路上傳出「周杰倫呼和浩特演唱會10萬塊錢拍照」，對此，周杰倫所屬公司杰威爾音樂也發出聲明，要大家切勿相信各種非官方渠道散佈的諸如收費合影、收費點歌等虛假訊息。