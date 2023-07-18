今天（二）最新公布的全球護照排名，日本失去了世界上最強大的護照地位，這是5年來的首次。而新加坡拔得頭籌，該國公民可以免簽證進入世界上227個國家當中的192個，而台灣則是排在第31名。

台灣目前排名31，與澳門、巴拿馬對等，免簽國家為144個。（翻攝自恒理護照指數頁面）

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，根據最新的恒理護照指數（Henley Passport Index）排名，這個評分標準是基於國際航空運輸協會（IATA）的數據。一個護照在免簽的情況下可以進入多少個國家。台灣目前排名31，與澳門、巴拿馬對等，免簽國家為144個。

德國、義大利和西班牙上升至第2名，可以免簽證進入190個國家。日本則是下滑到第3位，與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、韓國和瑞典等6個國家並列。這些國家的公民都可以在不需要事先簽證的情況下前往189個國家。

與此同時，英國則是一雪前恥 ，現在排名第4，是自2017年以來的最高位置。英國公民以及愛爾蘭、丹麥和荷蘭的公民可以免簽證進入188個國家。

而美國仍然繼續下滑再次下降2個名次，排名第8，可免簽證進入184個國家，澳大週排名第6，可以免簽證進入186個國家。