32歲陳姓男子昨日深夜駕車前往台中市大里區，涉嫌朝一處民宅叫囂丟東西，警方獲報後馳援，陳男隨即跳上車拒檢，竟倒車衝撞巡邏車，員警當場破窗將陳拉出並壓制，車內查獲吸食器。屋主黃男稱不認識陳男，疑是找錯仇家，全案訊後依妨害公務、毒品、恐嚇等罪嫌移送法辦。

霧峰警分局指出，昨23時許接獲黃姓民眾報案，稱該中興路住處一名男子駕駛自小客至該處，有威脅恐嚇情事，警方立即馳援。

該男子見員警到場，情緒激動立刻返回自小客車內拒絕受檢，且突然駕車倒車衝撞巡邏車，造成巡邏車受損，員警當場破窗將陳嫌拉出並壓制，依妨害公務現行犯逮捕，車輛內查扣安非他命吸食器。

黃男稱根本不認識陳男，疑誤認冤家，因尋仇未果而情緒激動嗆聲，同時對陳嫌提出恐嚇告訴。警方將陳嫌返所後，經檢測無酒精反應，全案偵詢後採集其尿液，依妨害公務、毒品、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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