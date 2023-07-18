大陸網紅劉梓晨過去以漫畫般的超大雙眼、錐子臉以及超乎常人的纖細身材走紅，為達到理想長相多次進廠維修，導致呈現效果很驚人，且他曾揚言自己是八國混血，被網友們封為「蛇精男」；近年他低調分享生活，有網友發現他五官變得正常許多，和過去大相逕庭。

劉梓晨近年搬到美國生活，近期更新照片中，他沒有了誇張修圖，五官非常自然，外貌十分清秀，唯一不變的是時髦的各式穿搭，劉梓晨穿衣風格多變，衣品非常好，背起書包很有學生的樣子，發出貼文也沉穩了許多。近況曝光後，許多網友評論「比以前好多了」、「怎麼長著長著還正常了呢？」、「所以之前是p圖p狠了」、「現在至少看著正常一點」。

不過劉梓晨透露最近心情比較抑鬱，加上再度確診新冠肺炎，發高燒去急診室吊點滴，直呼「整個人都快崩潰了」，他也提醒大家注意健康。劉梓晨2015到2017年間爆紅，2020年疫情爆發時因為太久沒更新，一度傳出死訊，對此他強調自己沒死，吐露因為親人過世所以「經歷了人生從未有的黑暗時刻」，他表示無法接受這個事實，一直調整不好狀態，當時好幾天晚上都是哭著驚醒，頭髮也大把大把的掉，沒說是因為不想博同情。過去多年劉梓晨依舊愛美，時常會分享護膚的自拍照，在外看展、旅遊也都會擺出好看姿勢，讓鏡頭記錄下最好的狀態。