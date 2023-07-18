美國共和黨一直堅持保守派主張，他們普遍不願意推動產業改革，仍然堅持保護石油與天然氣行業，甚至否定暖化的存在。現在總算出現一點點小改變，美國眾議院共和黨籍議長凱文麥卡錫(Kevin McCarthy)承認人為排碳造成全球暖化，他提出「種植1兆棵樹」以吸收二氧化碳。

美聯社報導，這個雄心勃勃的想法，揭示了共和黨開始思考應對氣候變化的方法，也就意味著共和黨終於不再否認全球暖化的存在，這至少是個重要的進步。但是他們也很矛盾，至今仍然不願放棄對美國的化石燃料行業，包括石油、煤炭和天然氣的生產，共和黨都選擇支持繼續開採，以維持行業的生計。

麥卡錫說：「我們需要更好地管理我們的森林，這樣我們的環境才能變得更加美好。」但是在同一個演講場合時，他又說：「讓我們用美國天然氣，取代俄羅斯天然氣，讓我們不僅擁有一個更清潔的世界，同時更安全，更不被威脅。」

其實民主黨拜登政府也差不多是類似的主張，俄羅斯入侵烏克蘭後，拜登政府立即增加了對歐洲的液化天然氣出口。拜登同時表示，煤炭、石油和天然氣將成為未來幾年美國能源供應的一部分。

環境科學家則對美國政界大搖其頭，化石燃料燃燒釋放的溫室氣體，正在持續推高全球氣溫，造成極端氣候，高溫與乾旱已危及野生動物生存。

種樹當然可以吸收二氧化碳，但是種上1兆棵樹卻不是好主意，環境科學家表示，植樹的效果大概需要幾百年才看的出來，根本不能消除眼前的迫切危機。

而且1兆棵樹是個巨大的空間，相當於整片美洲大陸，現實上根本不可行。而且暖化已造成頻繁的森林野火，成片的森林成為燃料，還是白費工夫。

耶魯大學林業與環境研究學院教授艾希頓(Mark Ashton)說：「植樹造林是正確的，有很多價值，但它並不是萬能的。」

麥卡錫與正在推動「擴大美國能源生產法」，增加石油、天然氣和煤炭的產量，由於眾議院的共和黨有多數席次，因此已獲通過，但是拜登總統等民主黨人，已拒絕了該法案，稱其為「幾乎不加掩飾的污染許可證」。對此，共和黨人認為「美國生產的化石燃料，會比海外生產的化石燃料更清潔。」

麥卡錫的副手，路易斯安那州眾議員格雷夫斯(Garret Graves)就說：「真正有效的能源戰略，是增加美國資源的戰略；降低了能源價格，減少了排放，並使我們更加能源獨立。」

顯然共和黨的思考方向仍然是能源的獨立性，而不是環保優先。

根據這個宗旨，共和黨也同意增加關鍵稀土礦物的產量，用於製作鋰電池的料，同時他們也加速其他新能源的開發工作，包括風能、太陽能和地熱能等。

美國環境顧問公司長青基金會(Evergreen Action)執行董事莉娜•莫菲特 (Lena Moffit) 表示：「雖然共和黨的做法令人無語，但他們總算認識到，必須承認極端氣候問題，顯然他們也遇到民意壓力，他們的選民每天都要面對日益嚴重的氣候異常，造成的經濟損失也越來越大。但我們希望共和黨進步的快一點，你們不能一邊說正在致力於撲滅房子的大火，卻一邊又澆上更多的汽油。」