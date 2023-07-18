前國安會秘書長金溥聰擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長，在近日引發不少話題。淡江大學教授趙春山17日接受專訪時透露，金溥聰到侯競辦，跟前總統馬英九一點關係都沒有。而馬英九基金會執行長蕭旭岑18日也回應表示，「馬英九全力支持侯友宜競選總統，尊重侯友宜的選舉布局」。對此，國民黨立委鄭麗文18日就爆出內幕表示，「我知道金溥聰後來接了這個操盤手，要見馬英九見不到，被拒絕了，當時就覺得很勁爆，金溥聰意思就是要馬英九出來幫他背書，結果被馬英九拒絕」，引發討論。

鄭麗文18日在廣播節目《阿姐反抗軍》中指出，「這兩天馬辦出來跟金溥聰切割得這麼乾淨，所以金溥聰是不是下一個要講說，我背後的人就是馬英九？」鄭麗文更接著說，「當年馬英九執政為什麼會失敗？金溥聰至少要負一半的責任，這不是在國民黨內公認的事實嗎？金溥聰你真的不知道嗎？不然他怎麼可能在這個時刻復出，金溥聰真的是一場很大的誤會，金溥聰也不知道現在黨內對他的看法，他出來我也是跌破眼鏡，還是到第一線」。

鄭麗文接著更爆出猛料，「我知道金溥聰後來接了這個操盤手，要見馬英九見不到，被拒絕了，當時就覺得很勁爆，金溥聰意思就是要馬英九出來幫他背書，結果被馬英九拒絕，然後金溥聰出來接競選總幹事之後，就很多人打電話去馬辦問，導致他們不堪其擾，所以變成一天到晚要跟大家澄清」。

鄭麗文最後更說，「金溥聰去接這位置跟馬英九沒有關係，但外面還是有很多人誤會、聯想，搞不好連侯友宜都這樣聯想的，這誤會有多深，我很了解馬英九，他不沾鍋三個字不是浪得虛名，他不可能再派一個金溥聰來管人家的選舉，他自己就不堪其擾，結果金溥聰沒想到就大爆走，這樣找我麻煩，真的是莫名其妙，我覺得馬辦就覺得不行，需要出來公開澄清」。