宏佳騰（1599）25周年年中慶優惠促銷開跑後，帶動電車6月銷量表現大幅成長60％、STR持續霸榜同級距銷售冠軍，為延續暢旺買氣，宏佳騰再加碼推出父親節好禮優惠專案，看好下半年銷量將明顯優於上半年。

宏佳騰表示，自即日起至8月31日止，入主頂規潮車Ai-1 Ultra Belt或靈活鋼砲STR，即贈送飛利浦電競2系列電鬍刀，再享智慧電車購車折扣金6,000元與油車購車折扣金3,000元優惠。

此外，Ai-1指定車款最高享4萬1800元限量優惠、Ai-4 Ever最低3.8折起，限量加贈專用鋁合金前置物籃。

看好暑假學生購買潮，宏佳騰也特別推出考照首選車款限時特惠，於優惠期間（即日起至8月31日止），憑學生證購買Ai-1 More可享有6.3折優惠價格，5萬5,180元就能入手。

購買Ai-3 More最高則可享6,000元現金折扣，搭配政府補助最低入手價5.8折，新車最低5萬180元。除享現金折扣外，另加贈「多功能Y型架、風格止滑腳踏墊，和極簡風飾桿」。