國立歷史博物館館長梁永斐，自2022年上任以來，被賦予拚開館的重任，但在任內開館期程延後3次，今年5月一度傳出進度不順利，開館時間將再延遲至2024年，在未能開館之前，18日卻傳出梁永斐申請在10月1日退休。對此，文化部也證實他確實已申請退休，目前還在積極尋覓人選。梁永斐則是在截稿前未接電話回應。

史博館館長在原任館長廖心田於2022年2月歸建後，職缺由梁永斐代理，當時他仍是國美館館長，兼任代理史博館館長，雙重身分也一度引發討論。2022年7月他正式就任，曾提出五大核心價值，期望在2023年能舉辦大型展覽，讓史博館可以轉型蛻變。

時任文化部次長蕭宗煌也對梁永斐從2月開始代理史博館，到7月短短幾個月間有具體績效給予肯定，包括專業管理國美館、史博館的典藏盤點與分工定位，工程可望在2023年8月試營運、12月正式開館，如今看來無望。

關於工程延後原因，梁永斐也曾對外說明，包括缺工、疫情影響、經費不族和文資審議程序原因等，都是工程影響的原因。