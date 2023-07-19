上海證券報18日報導，儘管當前大陸經濟成長疲軟，多數產業面臨經營逆風，但大陸的新能源電池市場卻廣被看好。大陸統計局新聞發言人付凌暉17日表示，今年上半年，大陸規模以上鋰離子電池製造業增加值年增長29.7％。以鋰電池、太陽能電池、電動載人汽車為代表的「新三樣」產品出口年增61.6％。

多家A股上市表示，除了以往的動力電池應用外，儲能已成為鋰電池應用的新強勁增長點。尤其是受益於儲能的高速發展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細分產業增長勢頭迅猛。

鋰電池行業研究機構高工產業研究院的資料顯示，今年第二季，大陸鋰電池（動力+儲能）出貨量季增22.5％，其中動力電池季增17.6％，儲能電池季增40％，儲能電池增速明顯高於動力電池增速。

公開資料顯示，目前大陸電化學儲能市場中，三元材料由於安全性問題被禁止使用，新型材料如鈉離子電池還在小批量示範應用中，磷酸鐵鋰占據儲能的絕大部分市場。因此，今年上半年電化學儲能的快速增長，同步帶動了磷酸鐵鋰電池的增長。