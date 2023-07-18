為擺脫「行人地獄」的醜名，交通部新制最高可罰未禮讓行人的車輛6000元，但卻引發許多駕駛人不滿，更有因為禮讓行人而遭後車追撞的情形，網友認為交通改革應該要從交通教育開始著手改革才是！也有人認為重罰還是有效的。

今（18）日網紅Cheap就在粉絲專頁發文，「很沉痛的新聞，上個月26日，一位正值青春年華、28歲的上班族，在上班途中，卻在斑馬線上，被不停讓的計程車司機撞倒，奪走了寶貴的生命，肇事司機69歲了，戴著助聽器，為什麼這種職業駕駛還可以上路？這不就是以前就沒有停讓的習慣，我行我素慣了，覺得行人都該讓你？」

據了解，女子走在行人穿越道上過馬路時，遭69歲的陳姓聽障計程車司機，綠燈右轉直接撞上拖行數公尺才停車，女子全身多處擦挫傷、頭部受到重創，警消緊急將她送醫，經過1周搶救，仍因傷重不治。

Cheap表示，「我們何時才能在街道上安心的行走，不再有恐懼？每年有3000人在馬路上喪生，意味著3000個家庭的心被撕裂、痛失所愛，我們不該再漠視這個問題，無視這些痛苦的代價，希望你和我一起努力改變，讓這些悲劇不再重演，讓我們的街道不再是地獄，而是大家安全出行的空間。」

PO文引來「Owl貓頭鷹交通書」回應，「 汽車不讓行人從罰3600，修法變成罰6000。有用嗎？改成罰60萬，人也不會回來。這些本來可以避免的【人禍】都是被交通單位怠惰行政害死的，要解決根本，就必須從「工程」、「教育」著手。只有升級罰則，卻做半殘的執法，連執法都算不上。台灣的交通沒有「工程」，沒有「教育」，連「幸丸氵去」也只有「丸 去」。別再讓任何一個人，屎於交通【人禍】了！」