吳婉君擁有美麗臉蛋跟精湛演技，因出演《炮仔聲》、《一家團圓》等多部八點檔，被觀眾封為「本土劇女神」，不時也會透過社群分享生活，最近她精心打扮後出門，踩著高跟鞋的她卻差點出事，原因和一隻蟑螂有關，讓她心有餘悸直呼：「差點一起死。」

吳婉君18日在限時動態發出一張照片，可見坐在車內的她踩著銀色高跟鞋，還舒服地翹起腳來，但其實當天差一點受傷，她表示走出家門後，急著衝向計程車，無意間踩到死蟑螂差點滑倒，好險憑著核心肌群穩住身體重心，卻也忍不住直呼：「差點跟牠一起死，才出門就想回家了。」

吳婉君走太快踩到蟑螂差點滑倒。(圖/吳婉君 FB)

吳婉君也PO文分享當天的穿著打扮，並寫下：「我想要任意門」，可見她綁著高馬尾、戴著銀色耳環，身穿無袖紅色長禮服，露出光滑纖細的雙臂，天鵝頸加上直角肩相當引人注目，文章一出，粉絲紛紛回應：「好美好有氣勢」、「超正的女神！」、「好辣的風格」、「愛了愛了」、「首先得找出哆啦A夢」、「有任意門想去哪就去哪」，除此之外，也有人歪樓關心感情狀態：「妳可不要學熊熊突然閃婚啊～」、「是不是結婚」，對此，吳婉君也給予解答：「去喝喜酒的概念。」

吳婉君以個人帳號透露去向。(圖/吳婉君 FB)

吳婉君現年39歲，早期曾參加選秀節目《超級星光大道》，儘管止步於23強，並未因此氣餒，專心在戲劇領域深耕，後來在《炮仔聲》飾演備受欺負的「吳家雯」一角而知名度大開，感情方面則鮮少傳出緋聞，不過她很關心周遭朋友，林萱瑜今年2月被韓宜邦求婚時，她也在現場，親自見證好友的幸福時刻。