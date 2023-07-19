巴菲特旗下的投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），17日向美國證管會（SEC）提交的13G文件揭露，截至6月30日，動視暴雪的持股比例砍至1.9％，相當於1,470萬股，總值124億美元。

但今年3月底的持股比例尚有6.3％，相當於4,940萬股，去年底時為6.7％。波克夏麾下一名投資組合經理，2021年底入手動視暴雪股票，巴菲特去年將這家知名遊戲開發商的持股比例提高到近10％。

文件並未提到波克夏海瑟威出脫持股時的價格，也沒公開7月是否有買賣動視暴雪股票。

微軟2022年初宣布每股95美元、687億美元收購動視暴雪，引發壟斷雲端遊戲市場的爭議，多國反壟斷機構對此併購交易嚴審。

美國上訴法院上周駁回聯邦貿易委員會（FTC）的申請，拒絕就暫時禁止微軟收購動視暴雪交易進行審理，目前就剩英國競爭暨市場管理局（CMA）還沒點頭放行。

法院駁回交易禁令，微軟完成動視暴雪收購在望，動視暴雪股價11日大漲10％，上周全周漲幅超過9％，寫下3年來最佳單周表現。

微軟收購動視暴雪的路障逐一掃除，索尼同意與微軟簽下為期10年具法律約束力的協議，動視暴雪熱門遊戲《決勝時刻》，確定能續留在PlayStation平台上。

受此消息激勵，動視暴雪股價在17日午盤一度飆漲3.5％，朝2年收盤高點邁進。終場動視暴雪收在93.21美元，今年迄今累漲逾20％。