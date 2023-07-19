Russian barrage munition obliterates Ukrainian armored combat vehicle while advancing on #Kupyansk



The strike was recorded by a reconnaissance UAV pic.twitter.com/XRZU2H5Wyt — Sputnik (@SputnikInt) July 18, 2023

俄軍逐漸增強了對於北部戰線，庫皮揚斯克（Kupyansk）所展開的攻勢，並且已經於城鎮北面鑿穿烏軍缺口，重新渡過奧斯科爾河（Oskol River），烏克蘭東部戰區發言人切尼瓦帝（Serhiy Cherevaty）也不斷示警，俄軍在北線集結了相當數量的兵力，烏軍上週緊急調度戰略預備隊第41旅前來增援，同時還開始撤離部分政府官員。

The commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine Syrsky admitted that Russian troops went on the offensive in the Kupyansk direction.



According to him, the Russian group set itself the goal of defeating the Armed Forces of Ukraine in the Kupyansk region and… pic.twitter.com/92NhiIiz0p — Spriter Team (@SpriterTeam) July 17, 2023

綜合俄羅斯國防部每日例行彙報以及公開情報來源18日報導，俄軍趁烏軍在札波羅熱地區、赫爾松地區反攻受阻後，自6月19日起在北部戰線庫普揚斯克（Kupyansk）和紅利曼地區（Krasny Liman）2個方向逐步展開攻勢，這裡正是去年烏軍哈爾科夫大捷的所在地區，7月12日在紅利曼方向前推進了數公里深入烏克蘭的森林縱深防禦區，並且重新佔領了烏軍去年底解放的城鎮托爾斯科耶（Torske）村。

❗️🇷🇺🇺🇦 Svatove-Kreminna sector

situation as of 14.00 on July 17, 2023



🔻 In the area of Karamzinovka in the Svatove section the RF Armed Forces attacked the positions of Ukrainian formations on the opposite bank of the Zherebets River.



In the course of fierce fighting, Russian… pic.twitter.com/0orwHRoM3g — Rybar Force (@rybar_force) July 17, 2023

而在更北面庫皮楊斯克方向，俄軍已經渡過奧斯柯爾河，並且佔領了德沃里奇納（Dvurechnaya）村，同時依託此處展開防線，擁有足夠的寬度而不再是小小的橋頭堡。

過去2天中，烏克蘭不斷向媒體表示俄軍在庫皮揚斯克方向進行了相當成功的進攻。事實上，俄軍已經成功渡河一陣子了，從德沃里奇納到諾沃瑟洛夫（Novoselov）的戰線上對敵方施壓，並且在那裡取得了一些戰術上的成功。這迫使烏軍上週緊急調度戰略預備隊第41旅，同時還開始撤離部分政府官員。

🇺🇦:Ukraine - Krasny Liman- Kupyansk



Russian army counterattack in Ukraine.



- Several regiments of the Russian army are concentrated in the Liman-Kupyansk direction.



• About 100 thousand soldiers.

• 950 tanks.

• 570 artillery systems.

• 380 MLRS multiple launch rocket… pic.twitter.com/NX0216pit0 — Yehoshua Ben Barac 🇷🇺 (@yehoshuabaracda) July 18, 2023

俄軍不斷地以各種武器對哈爾科夫州的烏軍後方設施、部隊集聚點進行飛彈、滑翔導引炸彈打擊，這對烏軍指揮和補給線造成不小的困擾，透過摧毀指揮部、燃料、和潤滑油庫、裝備倉庫以及烏軍人員的集聚點。不過，烏軍目前正在調動戰略預備隊前往北線，值得繼續關注此處的局勢發展。

Russian artillery destroys a Ukrainian field depot on the outskirts of Kupyansk pic.twitter.com/YPKlDNTwvS — What the media hides. (@narrative_hole) July 13, 2023

目前，俄軍在這裡還沒有取得全面性突破，但這種壓力已經迫使烏軍調度了原本應該投入扎波羅熱方向大反攻的一些預備隊，同時對庫皮揚斯克市產生了想當大的威脅。