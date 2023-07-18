朝鮮半島周二（18日）發生一起美國遊客在未獲授權的情況下刻意越過兩韓邊界進入北韓的事件。美國官員以不具名方式透露，這名遊客是一名美國二等兵，據信已遭北韓當局拘押。據悉此人原本正要接受遣送返美，豈料他設法離開機場還參加了板門店觀光行程，參觀途中「越北」之前還大笑三聲，直到此人一去不回，全團才知事態嚴重。

這起離譜事件周二傍晚由負責監管兩韓板門店共同警備區（JSA）的聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）證實，並稱正與北韓當局交涉中。路透社報導，一名美國官員不具名透露，這名美國軍人是「刻意在未經授權的情況下」越界進入北韓。

美國媒體大幅報導在南韓的一名美軍於兩韓邊界板門店越界闖進北韓的事件。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，匿名官員透露，這名軍人是美國陸軍二等兵金恩（Travis King），原本因紀律事由要從南韓送回美國，不過，他在機場通過安檢後，不知為何又離開機場而且設法加入一個參觀兩韓邊界的團體行程，並且突然在當地時間下午3時27分（台灣時間下午2時27分）越過軍事分界線（Military Demarcation Line），進入北韓。

一名目擊金恩「越北」的團客向CBS新聞網表示，事發當時，眾人才剛參觀完板門店一處建物，只見同團一名男子突如其來『發出『哈哈哈』大笑的聲音，在建物之間跑來跑去」，現場軍方人員最初一頭霧水，幾秒鐘內才反應過來，「起初我以為是什麼無聊的玩笑，但他一直沒回來，我才明白這不是玩笑，人人開始有了反應，場面變得很荒唐」。

這名目擊者還說，男子拔腿跑開之際，現場看不到北韓士兵。他說，有人告訴參觀團客，自從新冠肺炎疫情爆發大流行之後，北韓方面就沒有派兵駐守板門店邊界。

目擊者表示，男子越過兩韓邊界之後，整個參訪團迅速被送回附近的「自由之家」，每個人都錄了口供，然後搭乘巴士離去，「此事真的讓我驚駭莫名，回程巴士上，我們經過某個檢查哨......有個人說了，全車43人出去、42人回來」。