7月23日將迎來「大暑」的節氣，也就是今年最熱的時候，為此，屏縣府將在屏東農業物產館舉辦「大暑好冷‧屏東涼一夏」活動，讓民眾花199元就能吃到價值400元、跟瓶裝水寶特瓶一樣高的鮮果大碗冰，活動分線上報名30名、現場排隊30名，歡迎大家踴躍參加。

屏縣府指出，「大暑好冷‧屏東涼一夏」活動是由屏東在地冰品業者一同共襄盛舉，現場將用碗公把屏東在地的芭樂、高樹的芋頭及鳳梨、老鷹紅豆、鹽埔的火龍果、九如的檸檬、內埔的香蕉以及枋山地區的芒果來組成「屏東大碗冰」。

縣府表示，當把水果等材料鋪底後加上剉冰，再以鮮果裝飾盆面，再淋上純純的糖水，這碗「屏東鮮果大碗冰」充滿在地濃濃感情，一碗就能讓味蕾滿足屏東當令水果及在地食材的鮮美滋味，絕對顛覆味覺。

縣府說，活動11點開始，採199元購買價值400元食材搭配的冰品，並將裝冰碗公贈送給購買民眾，縣長周春米將在現場製作30人份的大碗公冰與現場鄉親民眾一起分享，期待民眾在暑假期間來體驗屏東在地的好玩、好吃的屏東好物。

此外，因當天適逢「大暑」與天貺(ㄎㄨㄤˋ)日、虎爺生日同一天，現場也特別準備甜湯圓食用並分享給鄉親，象徵吃掉不如意，求下半年圓滿。

大暑屏東鮮果大碗冰周春米限量