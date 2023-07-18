失去親人總是令人感到痛心，一名網友分享，自己外公外婆在同一天驟然離世，讓全家人都大感錯愕，貼文一出也引起熱議，許多人都紛紛安慰，認為兩老能夠無病無痛在睡夢中離世，也不用經歷失去摯愛的痛苦，其實是很有福分的。

一名網友在Dcard發文表示，昨晚聽到外公外婆一起往生，當下感到十分錯愕不可置信，「怎麼可能剛好兩個人同一天一起走」，原本是阿姨要叫外婆起床吃飯，察覺外婆沒有氣息，趕緊打119求救，但救護人員到場後，發現躺在一旁的阿公也已經往生了，讓家人們難以接受，對外公外婆突然在睡夢中辭世感到無限遺憾，也感嘆來不及好好告別。

貼文一出許多人紛紛安慰，「妳外公外婆一定很有福分，不用承受失去老伴的痛苦，還在夢裡沒有病痛折磨的離開」、「我其實很羨慕你外公外婆，兩人都是有福報的，不用經歷什麼病痛折磨就走了，也可以跟他的畢生所愛一起離開，對我來說那不知道是幾輩子可以修到的福分」、「我覺得是好事欸，畢竟你也說他們感情很好幾乎不吵架，萬一阿公起來發現阿嬤離開了，一個人鬱鬱寡歡也不好」、「這是喜喪，以兩位長輩的歲數來說這其實也挺好的」。

也有過來人分享，「我爺爺奶奶當年也是同一天走的，一個在醫院走的，一個是在家裡自然走的，前後不差一個時辰，當下真的完全不能接受，長達半年的時間想到都會很難過，殯儀社說他們也沒遇過這樣的，也許這就是緣分吧，不能同生但可共死」。