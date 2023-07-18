年齡越大，在職場身價就越低嗎？那可不一定！日媒報導指出，有越來越多日本企業關注起60歲以上的「銀髮人才」，還開始祭出維持退休前年薪水平的條件來留人，希望這些資深員工能夠繼續在公司工作。

日本企業過去往往在員工達到60歲的退休年齡後，立刻解聘員工，如果員工想繼續工作，企業開出的條件通常是大幅削減薪水。

但據《日本經濟新聞》17日報導，日本少子高齡化形勢日趨嚴峻，人力更形短缺。為了因應人力不足的招聘困境，企業開始以不降薪的條件來留人。

以住友化學為例，過去退休後留任的員工，工資僅為退休前的40~50%。但是從明年4月起，住友化學不但決定把退休年齡從現行的60歲，分階段調高到65歲，還把退休後留任的年薪維持在59歲時的水平。這項優惠留任措施預計可在10年後，讓60歲以上資深員工的佔比從目前的3%大幅提升到17%。電子元件製造商村田製作所也決定從明年4月起，把退休年齡調升到65歲，支付59歲時的薪資水平。

事實上，在日本的銀髮上班族持續增加。據總務省調查，去年日本60歲以上的勞動人口為1456萬人，佔就業總人口的22%。