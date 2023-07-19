美國前總統川普今天表示，他接獲美國檢方寄來的調查通知函（target letter），這暗示他很可能會因為2021年1月6日美國國會山莊暴動案而遭到刑事起訴。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群平台Truth Social發文表示：「史密斯（Jack Smith）瘋了，這位（美國現任總統）拜登（Joe Biden）的司法部轄下的檢察官，寄來一封信…說我是1月6日事件大陪審團的調查對象。」

川普目前是美國共和黨爭取明年總統大選提名的最熱門人選。他說，檢察官只給他「短短4天」向大陪審團提出報告，「這幾乎確定代表會被逮捕和起訴」。

川普還寫道：「這場獵巫全都為了干預選舉，完完全全是將執法當作政治武器。」

川普目前已被控卸任後不當處理官方最高機密文件，同樣是遭到史密斯這位特別檢察官起訴。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120718