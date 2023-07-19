太可惡了！馬來西亞有一個剛出生的嬰兒，臍帶都還沒剪，竟被丟棄到公寓的化糞池，工人發現嬰屍後報警，警方不久立刻到場打撈嬰屍。在短短3天內，這是沙巴被揭發的第2起嬰兒棄屍案，兇手是否為同一人，有待進一步調查。

根據《中國報》報導，事情發生在17日早上，位於沙巴下南南（Inanam）某公寓，一名排汙工人在化糞池發現異物，以為是「玩具」，結果仔細一看是一具嬰兒的屍體，本來想把屍體撈上來，但是擔心來不及，會被水流沖走，於是通報主管上級，隨後報警。

嬰兒的臍帶都還沒剪。（圖／翻攝自中國報）

員警趕到現場，將嬰屍撈上來，科學見證組人員證實，其身長18公分，還連著臍帶，已經發育成形，「事發地點的化糞池向來有上鎖，警方仍在調查棄嬰者身分」，警方援引刑事法典318（秘密處置嬰屍或隱瞞出身）條文調查此案，並呼籲知情者來電提供情報，希望可以盡快找出真相。

事實上，一名垃圾車司機15日在拿篤發佳商業區的垃圾堆，發現一具剛出生的男嬰屍體。由於3天內發生2起嬰兒棄屍案，讓人不禁好奇，背後是否有不為人知的秘密。

更多 CTWANT 報導