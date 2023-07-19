新能源話題發燒，可預見汽車市場即將上演一場激烈的油電大戰，這場戰爭一方面來自車廠內部油電轉換的發展進程，同時也考驗著品牌競爭時的戰略節奏。以NISSAN為例，裕隆日產在年初發表「不用充電的電動車」X-TRAIL e-POWER打響第一炮，即將上市的X-TRAIL輕油電版更是重頭戲。

這場油電大戰主角之一即是全新上市的NISSAN X-TRAIL輕油電版，其搭載的1.5T三缸可變壓縮比VC-TURBO引擎與鋰電池及電動馬達相互搭配下，能創造出204ps/31kgm最大動力輸出，這樣的表現大幅領先搭載相同排氣量、甚至更高排氣量燃油引擎的對手。

若以搭載1.5T引擎的同級距對手為例，這區間對手的最大馬力輸出約在150-190ps之間、最大扭力在24.7-26.3kgm左右，即可看出與NISSAN X-TRAIL輕油電版差別；若再往上比較搭載2.0L引擎的對手（約173ps/20.7kgm），甚至是再往上比較搭載2.5L混合動力的對手（約178ps/22.5kgm），均可見X-TRAIL輕油電版擁有更為充沛、飽滿的動力。

而從最實際的油耗表現來看，NISSAN X-TRAIL輕油電版油耗可達16km/L，對照同為中型運動休旅車的油耗表現，如Ford KUGA（15.8km/L）、HONDA CR-V（15km/L）、Hyundai TUCSON（15.2km/L），以及TOYOTA RAV4（15.3km/L），X-TRAIL輕油電版均較同級對手為佳。

再從每年牌照稅、燃料稅的固定開銷來看，X-TRAIL輕油電版（7120+4800=1萬1920元）比起搭載2.0L燃油引擎的對手（1萬1230+6180=1萬7410元），每年可省5490元；比起搭載2.5L 燃油引擎的對手（1萬5210+7200=2萬2410元），更能省下1萬490元。顯然NISSAN X-TRAIL輕油電版在動力輸出與年度開銷上均享有不小優勢。

裕隆日產表示，X-TRAIL輕油電版為同級唯一搭載輕油電動力系統車款，其搭載有VC-TURBO可變壓縮比引擎、輕油電動力系統及ProPILOT智行安全系統等3大新科技。車輛在VC-TURBO可變壓縮比引擎與鋰電池及電動馬達相互搭配下，能帶給車主更省油、大動力的全新駕馭體驗，對乘客來說，也同樣享有舒適安全的乘坐感受。

全新NISSAN X-TRAIL輕油電版搭載高效輕油電3大新科技，本圖摘自裕隆日產官網。（圖/裕隆日產提供）

首先，X-TRAIL輕油電版所搭載的VC-TURBO可變壓縮比引擎大有來頭，這具引擎代號KR15DDT的動力心臟曾經榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎。其中最關鍵的可變壓縮比技術，是系統能依照行駛狀況，藉由智慧調整引擎壓縮比，達到加速時使用低壓縮比創造大馬力輸出，巡航時使用高壓縮比創造最佳油耗，讓車輛達到兼具性能與節能的雙重優勢。

X-TRAIL輕油電版所搭載的VC-TURBO可變壓縮比引擎，曾榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎，本圖摘自NISSAN GLOBAL NEWSROOM。（圖/NISSAN提供）

其次是X-TRAIL輕油電版搭載的這具VC-TURBO引擎並透過電動馬達提供額外的動力輸出，以1.5L引擎動力可創造傲視同級的204ps/31kgm最大動力輸出。這套輕油電技術的主要零件為鋰電池與電動馬達，透過電源管理模組控制充放電，在能量回收與電力輔助過程中，帶來較高效節能與充沛動力二大優點，透過電力輔助降低引擎負荷，提高能源使用效率，降低燃油消耗、節省行駛成本，這正是創下16km/L油耗表現的關鍵。

VC-TURBO引擎兼具動力與節能的特性，高壓縮比時省油、低壓縮比時動力，本圖摘自裕隆日產官網。（圖/裕隆日產提供）

特別值得一提的是，X-TRAIL輕油電版也配備ProPILOT智行安全系統，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，除此之外，更配備NISSAN獨有的PFCW超視距車輛追撞警示系統，掌握先機避免危機，及AI智能駕駛輔助系統，透過全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，降低系統調整頻率，並且於相鄰車道有大型車輛時，調整車道內位置，達成 Level 2等級的主動安全輔助系統，帶給車主更為全面的駕馭體驗。

裕隆日產官網有詳實的商品資訊。（圖/裕隆日產提供）

新世代X-TRAIL輕油電版，安全、動力、節能兼具，再現「技術日產」品牌風範，即日起至31日，啟動NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》限時招募活動，可享6大尊榮禮遇，總價值高達6萬元，包含領航禮（X-TRAIL領航家保溫杯）、下訂禮（X-TRAIL領航家悠遊卡）、交車禮（輕油電系統鋰電池10年或20萬公里延長保固、輕電能輔助自行車、千元升級萬元配件金），還有驚喜禮（下訂抽X-TRAIL輕油電）將有機會將X-TRAIL輕油電版免費開回家。