佳榮泰集團插旗五股水碓重劃區，打造機能安全宅「新花開」，從建材廠商、營造企業、結構技師皆精挑細選，使用與101大樓同等級的SA接續器，利用錯位與錯層的工法技術強化結構張力，在耐震彎鉤工法與筏式基礎雙管齊下，能夠耐受6弱級地震，最後布局家用配備的宜居尺度，使「新花開」成為安全性保證的代表性地標，磁吸小家庭首購族賞屋。

「新花開」規劃1幢1棟2梯，共70戶，規劃大坪效1房 (15-16坪)、2房(25-28坪)與3房(30-36坪)，地上9層、地下3層，共57個車位，特別規劃雙車道，吸引自駕族小家庭與新婚夫妻築巢圓夢。

(圖/業者提供)

「新花開」主打機能安全宅，建築耐受性強，讓住戶住得安全又放心。建築美感與安全性臻至完善。

「國產建材實業」以超過60年的混凝土經驗保證，一條龍服務精準計算原料品質，更與台鋼集團旗下的上市櫃品牌「沛波鋼鐵」合作，使「新花開」到達國際級建設的高度。

「新花開」僅有地上9樓高，卻採用連續壁工法灌入至地下18公尺的有效基礎深度，防止建築軟腳蝦效應。專案副理陳泰宇表示，本案使用最高5000磅混凝土，基地開挖以筏式基礎結構打造，有效減少結構差異沉陷變形，預防土壤液化。

他強調，「新花開」內部不只使用與101大樓同級的SA接續器，更使用錯位和錯層的工法技術，計算60公分的分布距離延伸建築抗力強度，最後與鋼筋135度彎曲的「耐震彎鉤工法」相輔相成，可耐受6弱級地震，超越台灣一般建築安全法規。

除了建築本身的結構和建材有所保障，「新花開」更在居家配備上萬中選一，使用擁有SGS保證的諾貝達奈米高分子纖維降噪石木紋地板，達到醫療級防滑、防黴、抗菌、無塑化劑和零甲醛的認證，讓毛小孩與親子皆安心落地，回歸以人為本的精神。

(圖/業者提供)

「新花開」鄰近2快1高3捷，以及預計2030年通車的五泰輕軌，屆時輕軌F9與F10串聯新北科技走廊，將為五股帶來強勁的發展能量，作為基期凹陷區也會有強大的補漲優勢；此外，附近擁有綠意水碓景觀公園、五股夏綠地，為居住環境增添更健康、愜意的氛圍。

佳榮泰集團總經理陳春諒，30多年來秉持腳踏實地的精神，從消費者對於家真正的需求著眼，深諳「家」從零到有的本質，事業版圖包含建築規劃、土地開發、合建委建、營造設計、預售代銷以及房產仲介等，特別重視都更危老的開發項目，所以在安全建築上有口皆碑，推出的建案深受消費者的高度認同，成為市場上的指標性品牌。

【佳榮泰新花開】15-36坪｜五股交流道3分鐘

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