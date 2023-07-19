台灣市容老舊常被詬病，就連外國人來台灣時也認為醜陋市容是台灣的缺點，時不時成為討論焦點，甚至躍上媒體版面，有網友還貼出一張從敦化北路豪宅看出去的景色，只見滿滿生鏽鐵皮屋老公寓，批評「景觀宛如第三世界，不說以為是哪個貧民窟」話題引起熱議。

有內行人提到，老公寓跟老屋都是假議題，真正的問題是缺乏有效修繕、維護及外觀美學管理，日本蛋黃區也有許多老公寓，但都不像台灣亂七八糟。

與日本相比，他提到，市容法規的差異與違建取締開罰的執行力、民族性，不守法也不在意美觀，「隔壁裝鐵窗我也裝，隔壁蓋頂加，我要蓋更大一個」另外，台灣不像日本有強制必須執行的修繕積立金，「外牆清洗、磁磚修繕、電線重拉及鐵窗重整都沒有公積金處理，屋主也會不爽付這麼多管理費和公積金修繕維護，反正地值錢等都更就好。」

該名網友認為，最重要的是沒有強制法規和激勵誘因來督促屋主維護，「展現台灣人自私的劣根性，只想著便宜就好」、「其實就很現實 跟$$及有沒有強制執法有關」、「回台灣看到鐵窗、水泥外牆、頂加鐵皮才有回國的感覺」、「修繕公積金，下去刷一刷乾淨就差很多了」、「日本也很多用鐵皮，但他們不會選這麼刺眼的顏色，大部分是低調灰或棕，自然順眼許多了。」