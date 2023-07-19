南韓房價過去幾年漲勢猛，首爾房價曾創下世界第二高，但受全球大升息、房貸利率升高等因素影響，該國房價從去年開啟「跳樓」模式，打破只漲不跌的神話，此現象也引發台灣網友討論狂刷「反觀」兩字。

綜合韓媒報導，南韓去年房價平均大跌18.63%，首爾部分公寓跌幅高達3到4成，成交量更驟降70%以上，創下歷史新低，值得關注的是，南韓房價已連續第12個月下滑，創下10個月新低。

南韓房價連跌12個月，主要關鍵是南韓央行從2021年8月開始升息，到2023年1月，累計升息3個百分點，指標利率來到3.5%的14年新高。房貸利率也跟著攀升，其中20年期房貸利率約達7.55%。

台灣房價未來是否步入南韓後塵引發討論，許多網友留下「反觀」兩字，紛紛表示「反觀台灣升降息房價都會漲」、「反觀鬼島補貼房貸」、「反觀台灣，房地產暴漲翻倍」、「南韓打壓經濟火車頭，反觀台灣經濟史上最好」；也有人提到，「南韓:認真打房；民進黨:房市火車頭」、「我們房價再不降，只會比日韓更慘，泡沫越大只會越危險」。

台經院景氣中心孫明德主任則分析，南韓獨有的特殊租屋方式稱為「全租房」，租客不需付租金，而是跟買房一樣，付一大筆押金，押金約房價的3~8成，等合約到期後，房東需全數退還給租客。他強調，南韓房價大跌，讓房東負債壓力更大，甚至因此倒閉或違約，房東資金斷鏈房客拿不回押金，進而導致當地房地產泡沫化。