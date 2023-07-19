美元指數上周周線下跌2.306，跌幅2.25%，創近期最大跌幅，美元指數跌破100大關，讓全世界鬆了一口氣。財信傳媒董事長謝金河研判全球12貨幣未來趨勢 ，指日圓有機會走升，台幣不會大幅升值，但土耳其里拉、阿根廷披索跌不停，南非幣也岌岌可危，若跌勢不止，恐爆發經濟危機。

謝金河在臉書發文指出，美元指數跌破100關卡，這是去年從114.778下跌以來的新低，對於今年持續貶值的貨幣，可以大大鬆口氣。

美元的下跌和美國公布6月CPI只有3%，PPI更是貼近零，意味了美國升息壓力減輕很多，也讓美元呈現弱勢，而去年慘跌的風險性資產，如比特幣又站上30000美元以上，全球股市也跟著起風上揚。

目前貨幣市場強弱分明，謝金河分析，今年像墨西哥披索、波蘭幣走升，巴西Real也走高，歐元、英鎊、加幣都很強勢，亞洲貨幣則是貶多升少，日圓跌9%以上，是最弱勢的亞洲貨幣，而土耳其里拉、阿根廷披索昏天暗地的下跌，看起來正面臨一場經濟危機。

此外，人民幣今年離岸、在岸大約都跌4%左右，也算是弱勢貨幣，台幣今年小跌，最近熱錢回流，台幣又回升不少。

謝金河說，美元此時下跌，給全世界鬆一口氣調整，並研判12貨幣未來趨勢 ：

一是日圓，日圓先生預測日圓會貶到160，但他認為日圓前一波的低點151.94有很強大的支撐力，如果日銀總裁調整貨幣政策，日圓反而有走升的機會。

二，韓元去年跌到1446.37，看起來，南韓政治選邊站，日韓重新交好，韓元也不會回到去年低點。

三，全球新生產基地的墨西哥、印度、印尼及波蘭，匯率有長期走升的機會。

四，俄羅斯的盧布狂貶後，俄羅斯要求要用盧布買石油和天然氣，盧布一度升到50.56，現在又貶回90，看起來俄羅斯已出現頹勢。

五，土耳其里拉、阿根廷披索跌不停，南非幣也岌岌可危，如果跌勢不止，美元外匯又耗盡，恐怕會發生經濟危機。

至於最關注的人民幣，謝金河認為，目前俄羅斯每月拋售40億美元人民幣，阿根廷拋售金額更大，此舉將加重離岸人民幣貶值壓力，還有從中、港淨流出的資金，都攸關人民幣走勢。這次美元回跌，中國人行壓力減輕很多。

而台灣的新台幣，今年台灣出口衰退，台幣會在30到31元區間調整，即使資金流入，新台幣也不會有大幅升值力道。