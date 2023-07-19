美國死谷18日寫下攝氏53.9度紀錄，同一日中國大陸的新疆也測得52.5度，歐洲和加拿大則是熱到野火頻燒。一份以美國第三大城「芝加哥」為對象的研究指出，全球氣溫屢創新高，受威脅的不只我們所生存的地表，熱氣也會滲入地下，造成建築物、橋梁和交通系統下沉或受損。這份研究已發表在《通訊工程》（Communications Engineering）期刊。

根據網路科學新聞媒體「Science Alert」11日報導，伊利諾州西北大學土木工程教授洛里亞（Alessandro Rotta Loria）以芝加哥路普區（Chicago Loop）為研究對象，建立了一個3D電腦模型，模擬溫度上升對地下環境的影響。模擬的時間跨越一個世紀，從1951年（芝加哥地鐵完工）到2051年。

美國西北大學研究發現，過多熱氣竄入地下，導致芝加哥的建築物正在下沉。

結果顯示，當土壤隨高溫變得乾燥、密合，會導致都市底下的土地緩慢位移，加上摩天高樓的重力，整座城市將逐漸下沉。

雖然建築物不太可能因為緩慢位移、熱變形而倒塌，但僅僅幾公釐的變化就可能改變地基，長期下來將影響建材的耐用度或性能。

洛里亞指出，以芝加哥為例，該地土壤每年升溫攝氏0.14度，導致土地發生變形。根據電腦模型預測，高溫會導致建物產生8至12公釐位移，而現有的建築或基礎設施在設計上都無法承受這些變化。

此外，他也發現與建物分布較稀疏的地區相比，在建築密集的區域，土地的溫度變化較大。除了縱橫交錯的地鐵網絡，地下各種管道和電纜也會釋放熱能；此外，熱氣還會從地面上的建築物和停車場散入地下。

「地下氣候變遷很可能已經在地下形成裂縫和地基沉陷，我們卻還沒有危機意識，」洛里亞說。