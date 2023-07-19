美國前總統川普有意回鍋角逐下屆總統大位，時常口出狂言的他，近日接受媒體訪談聊到台海問題時，竟突然反批台灣搶走美國半導體工作與事業，還直呼「我們早該阻止他們！」還揚言擴張總統權，要管制獨立機關，引發熱議。前立委郭正亮18日在《頭條開講》節目表示，FTC聯邦貿易委員會及FCC聯邦通訊委員會，美國總統沒有權力取消這些獨立機關，因為要由國會修法，難度很高，除非共和黨能在參眾兩院都取得多數。

根據《紐約時報》17日報導，前總統川普及盟友打算如果川普在2024年大選勝出，將於2025年大幅擴張總統權，並限縮某些聯邦機關權限的獨立性。川普陣營的謀畫倘若成功，美國行政架構將因此出現變化，朝向中央集權方向發展。川普先前就曾表示，如果再度入主白宮，上台後將下令對拜登總統展開犯罪調查，還要讓「水門案」事件之後司法部不受白宮干預的獨立傳統畫下句點。

郭正亮表示「他跟川普民調差不多！」主持人周玉琴問到，但共和黨他是不是百分之百？「幾乎百分之百！他贏德桑蒂斯30％！現在已經拉開了！」郭正亮說，川普講的那個是違憲的，就是憲法第1條第8款，就是把獨立機關如果涉及管制行為，這個權力只有國會有。

「所以都是根據國會的立法設立的！」郭正亮指出，所以川普如果再當總統，他是沒有權力把這些獨立機構的權力取消，因為一定要國會。要不就是廢掉那個法源，或者去修已經有的，FTC聯邦貿易委員會或FCC聯邦通訊委員會，那個通通都要修法，「一般不會修這個法啦！」

郭正亮強調，獨立機關，沒有人碰它已經幾十年了。川普如果要做，共和黨要兩院都多數，這個難度很高！