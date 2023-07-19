民眾黨主席柯文哲日前接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於藍白合是否可能性？柯文哲態度曖昧表示，再拖1、2個月有時候真的水到渠成，添柴的火花可以到處閃現，可是要燒起來一定要有環境，機會到處會跑出來。對此，前立委沈富雄18日就表示，對於藍白合，柯文哲認為「邏輯是對的，但是要考慮觀感」，因此沈富雄也呼籲，「如果韓國瑜很快可以百分之百去挺侯友宜，也把所有黃復興黨部都全力挺侯友宜，國民黨就有救了」，引發討論。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，對於藍白合，柯文哲認為「邏輯是對的，但是要考慮觀感」，沈富雄直言，「邏輯是對的我們都知道，因為以目前各方的支持度，棄保是不會乾淨的，只依賴棄保，最後就是賴清德當選；所以最後可能成功讓賴清德落選的，就是藍白合」。

沈富雄更分析，「柯文哲對於『有副總統可以做，總比沒有好』，也許對民眾黨的未來，資源比較多、命拖比較長，這也不排除，柯文哲的意思就是到時候再看情況再打算」，沈富雄最後更呼籲，「所以朱立倫現在要先處理黃復興，和跟黃復興高度重疊的韓國瑜，如果韓國瑜很快可以百分之百去挺侯友宜，也把所有黃復興黨部都全力挺侯友宜，國民黨就有救了」。