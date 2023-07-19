國民黨總統參選人侯友宜近期民調低迷，隨著7月23日黨內全代會正式提名越來越近，「換侯」議題也開始受到關注。對此，前立委郭正亮18日就表示，「目前看起來，侯友宜應該723沒問題了，我認為中常會到全代會都不是問題了，這時候國民黨應該要儘速讓自己整合在一起，如果這件事沒做成，那真的就比較麻煩了」，引發討論。

郭正亮18日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我認為723之後，郭台銘會不會繼續走下去到9月17日正式參與連署，現在可能會出現一些變數」，郭正亮坦言，「如果有這樣的變數出現，那侯友宜就要更努力，尤其是韓國瑜，我認為韓國瑜最關鍵，因為已經底定了」。郭正亮更點出，「現在我在臉書上看到有人又在搞另外一個活動，叫做『非綠大初選』，這個方案就是希望長痛不如短痛，就是『侯友宜、韓國瑜、郭台銘、柯文哲』這四個人，乾脆一次痛快，但這723顯然是來不及處理」。

郭正亮最後也說，「可是目前看起來，侯友宜應該723沒問題了，我認為中常會到全代會都不是問題了，這時候國民黨應該要儘速讓自己整合在一起，侯友宜底定之後那個態勢會不太一樣，因為郭台銘的兩次見面會都不如預期，郭台銘沒有展現出『我一定勝選、我民調比你高的態勢』，所以藍軍就會覺得是不是另一波分裂的開始，郭台銘的旋風有點消風」。

郭正亮強調，「若侯友宜確定提名之後，8月又沒有民調明顯上升，9月這個聲音就會出現，這個就會很麻煩，這時間點也不能拖太晚，他們的預期大概就是希望在10月中旬能夠搞定，這當然要假定侯友宜723全代會確定通過之後，自己去發展整合的能量不順，加上民調沒拉起來」，因此郭正亮最後更說，「侯友宜八月第一個最重要的任務，就是讓他的民調務必要往上拉，跟郭台銘距離拉開，如果這件事沒做成，那真的就比較麻煩了，就這些變數都會繼續存在」。