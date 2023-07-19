「列治文」公司負責人陳智燦、劉美雪夫婦，涉嫌以期貨投資吸金39億元潛逃大陸遭通緝迄今21年，2人日前向泰國移民局申請永久居留簽證時，遭泰方發現通報調查局，2人上月在曼谷被逮，調查局18日押解2人返台，解送高雄地檢署歸案。檢察官訊後諭知2人限制出境、出海跟定期至高雄市警局前金分駐所報到，不過由於高雄地院也通緝2人，檢察官移送雄院歸案，雄院將於19日上午開庭，決定2人是否會遭羈押的命運。

調查局表示，陳智燦、劉美雪夫婦2000年間在香港虛設「列治文」信託有限公司，對外佯稱該公司係歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行之子公司，以代客從事外匯期貨交易，保證年獲利2成以上為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資，2001年11月間假借列治文公司之海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計吸金詐騙新台幣39億餘元，受害者逾4000人。

高雄市調查處將劉、陳2人依涉嫌違反《銀行法》等罪，於2002年2月22日移送高雄地檢署，檢方 2002年6月20日起訴，但陳、劉2人早於2001年10月間出境後滯留大陸未歸，高雄地檢署2002年7月9日對陳、劉2人發布通緝。

陳、劉2人逃亡迄今 21年，今年6月21日，2人在泰國持貝里斯護照以菁英簽證（Elite Card）身分提出請求將簽證改為永久居留，泰國移民局對照調查局通報資料察覺有異，遂透過移民署駐泰國移民祕書通知調查局法務祕書，提供指紋卡及英文通緝書確認2人身分。泰方6月24日在2人曼谷住處逮捕2人。泰方將2人驅逐出境，交由調查局法務祕書押解陳、劉2人返國歸案。