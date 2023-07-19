36歲男星祖雄擁有帥氣臉蛋跟壯碩身材，去年8月認愛烏克蘭正妹佳娜，時常把甜蜜的相處日常拍成有趣的影片，逗樂大批粉絲。上月中，祖雄才向佳娜求婚成功，16日又透露佳娜已懷孕3個月，不過他坦言尚未決定小孩的出生地，育兒計畫也待討論，可確定的是8月會辦性別派對，並揭曉想要女兒的原因。

祖雄日前在IG玩起「你問我答」的互動遊戲，有粉絲好奇問：「你比較喜歡兒子還是女兒」，祖雄表示家中已有貓兒子，加上佳娜喜歡女兒，因此希望第一胎是女兒，接著被問「比較想要小孩像爸爸還媽媽」，幸福地說：「男的像我，女的像佳娜」，見有粉絲誇獎：「你們的小孩一定超可愛，畢竟你們顏值都很高」，則大方接受讚美：「我覺得連拉蹼卡(祖雄愛貓名字)顏值都很高喔。」

從祖雄的回答看得出即將當爸的喜悅。(圖/祖雄 IG)

至於打算在哪個地方生下小孩？祖雄表示兩人之後還是定居在台灣，不過月底會飛回家鄉馬來西亞，也將飛往烏克蘭跟佳娜家人討論育兒計畫，一切尚不確定，然而愛小孩的心無庸置疑，有人問預計生幾個小孩，祖雄便說：「想生足球隊，但先養養看，看看挑戰有多大」，同時透露8月會舉辦性別派對，請大家鎖定Youtube頻道，之後也會在台宴客，直呼：「親朋好友這麼多，能不宴嗎？」

祖雄仍會擔心小孩的教養問題。(圖/祖雄 IG)

祖雄跟佳娜當年在《WTO姐妹會》結識，不過一開始並未來電，直到一年後，再次因節目見面才正式交往，不過小倆口起初約好只當砲友，不要放真感情，沒想到愛得越來越深，交往2年後決定結為夫妻，還即將組成一家三口的幸福家庭。