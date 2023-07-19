義大利旅遊旺季逢熱浪來襲，首都羅馬隨處可見觀光客擠爆蔭涼處的場面，更糟的是，計程車與一絲涼風同樣可遇不可求，已成遊客在躲避高溫之餘最無奈的噩夢，原因出自於長年未獲改善的老問題。

義大利近日氣溫居高不下，幾度逼近攝氏40度，熱翻觀光客。路透社報導，羅馬燠熱難當已經夠折騰人了，想招一輛計程車代步竟也難如登天。市區各處計程車招呼站常常沒有半輛車候客，在中央車站想搭計程車得在大太陽底下苦等超過1小時。

義大利包括羅馬在內的許多城市，長年處於計程車數量不足的窘境。勢力強大的遊說團體抵制增發牌照，也不肯讓Uber、Lyft等競爭業者全面進入市場。在大量觀光客湧入的時節加上近期熱浪一波波，這個問題顯得更嚴重，頓成義大利迫切的「觀光危機」，政府估計未來幾年觀光客人數只增不減，各界質疑義大利應變能力的聲浪四起，政府欠缺改革能力、無法利用新科技與時俱進的問題也浮上檯面。

熱浪滾滾，羅馬中央車站旅客在毫無遮蔭的候車處等計程車。（路透社）

來自美國西雅圖的觀光客西蒙斯（Taylor Simmons）站在羅馬中央車站外的候車人龍之中，頂著烈日苦等計程車：「這在美國是讓人完全無法接受的情況。這麼熱的天氣，應該要有很多計程車在車站排班才對吧。」

答案是否定的。羅馬全市計程車一共7800輛左右，而且牌照數從2006年起即未曾增加。此外，私人雇用的汽車大約1000輛，通常投入Uber計程車的高端客層。相較之下，2020年數字顯示，英國首都倫敦計程車大約1.9萬輛，私人租賃車則有9.6萬輛左右；法國首都巴黎計程車約1萬8500輛，私人租賃車牌照至少3萬張。

米蘭比科卡大學（Bicocca University）運輸經濟學家裘里欽（Andrea Giuricin）說：「計程車一車難求，不僅觀光客有感，這也是整個義大利經濟體的問題。」

前任總理德拉吉（Mario Draghi）領導的政府曾有意整治這個問題，卻在計程車司機街頭火爆抗爭之下棄守原有規劃。遊說團體阻擋Uber在義大利全面營運，理由是對乘客有安全風險。

在義大利，搭計程車需要一些技巧。

計程車業界領導人物說，在這種情況下，計程車司機成了羅馬許多交通問題的代罪羔羊，倘若市議會發放更多牌照，司機在觀光旺季以外的月份攬客將成問題。義大利無線電計程車聯盟主席畢塔雷里（Loreno Bittarelli）說：「計程車的問題當然可以討論，但巴士與地鐵路線服務品質低落的事實不能忽視，為了壓低成本，減班或夜間提早收班都是問題。」

羅馬的地鐵主要路線每天晚間9時就收班，理由是維修作業需時頗長；羅馬的公共汽車服務則是出了名的「捉摸不定」，而且經常因為罷工、車輛故障而脫班。

同樣的問題，在羅馬以外的城市也存在。迦納男子普列佩（Kwame Prempeh）帶著老婆與3個孩子到義大利度假，從瑞士進入義大利北部的觀光勝地科莫（Como）後，苦等1個半小時還是沒半輛計程車可搭，最後是Airbnb住宿處的房東開車來接人。普列佩與家人在羅馬一家飯店外等待計程車時說：「瑞士的交通超有效率，然而一通過邊界之後，交通運輸就停擺了。顯然，供需概念在義大利並不存在。」

今年下半年羅馬還等著主辦萊德盃高爾夫球賽，屆時必定吸引大量遊客入城。2025年還有一大關卡，羅馬預料會湧入3000萬名觀光客與天主教徒，前往市中心的梵蒂岡城參與「聖年」（Holy Year）活動。政府已呼籲計程車業界本周展開協商，找出解決方案。裘里欽說，羅馬很可能是世界上交通運輸網最爛的城市之一。若無大刀闊斧改革，這座城市就不具備接待更多觀光客的能耐。」