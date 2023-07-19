一名60歲罹患糖尿病長達幾十年的患者，就醫接受胰臟內視鏡超音波篩檢，意外發現胰臟癌，立刻接受手術治療。收治該病患的禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，高達8成胰臟癌患者都有高血糖症狀，尤其50歲後，突然得到糖尿病，有1成可能是胰臟癌引起，高於正常人的8倍。他並提醒，若屬抽菸、喝酒、肥胖、缺乏運動、喜歡高動物性油脂、常吃紅肉或加工肉品、缺乏蔬果等膳食纖維、胰臟結構異常、有胰臟癌家族史，建議及早接受篩檢。

林相宏在臉書粉專「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文，藉由個案說明糖尿病與胰臟癌關係緊密。他提到，一名60歲患者身體沒有不適，罹患糖尿病已有幾十年，但糖尿病一直控制的不好，就醫接受胰臟內視鏡超音波篩檢，意外發現0.5公分極早期胰臟癌，立刻進行手術治療。

對此，林相宏表示，高達8成胰臟癌病患都有高血糖症狀，而糖尿病又好發於50歲以上、較肥胖者，此族群又跟胰臟癌的風險族群重疊，尤其50歲後，突然得到糖尿病，有1成可能是胰臟癌引起，高於正常人的8倍。

林相宏強調，其實糖尿病跟許多癌症都有相關，如肝癌、大腸癌、乳癌等，只是糖尿病對於胰臟癌方面，更加危險。另外，其它高風險族群，像是抽菸、喝酒、肥胖、缺乏運動、喜歡高動物性油脂、常吃紅肉或是加工肉品、缺乏蔬果等膳食纖維、胰臟結構異常、胰臟癌的家族史等，醫師都建議即早接受篩檢。

根據衛福部資料統計，胰臟癌排行110年10大死亡癌症第7名，而它之所以被稱為「癌中之王」，是因為其位置隱密，早期症狀不明顯，因此感到痛覺恐已是晚期；加上病程發展快速，發生人數幾乎等於死亡人數，5年存活率低於5％，讓人聞之色變。

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