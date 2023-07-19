被譽為解放軍「天才科學家」的中國大陸國防科技大學「系統工程學院專業技術上校副教授」馮暘赫，7月1日於北京過世，享年38歲。前駐紐西蘭代表介文汲18日在《盧秀芳辣晚報》指出，有媒體報導刊出馮暘赫的訃聞，但寫法有點像間諜故事，一般的訃聞不會這樣寫，感覺有人在做文章。而馮暘赫設計的「戰顱」兵推系統可多方殲敵，輾壓其它電腦兵推系統，卻也讓人懷疑背後是不是有敵方的「隱蔽工作戰線」在運作？

介文汲提到，他這個死訊，是大陸微信公眾號「中國人工智能學會」發布的，他裡面並沒有講說是什麼樣的情況，只講說馮暘赫在北京出席一場重要會議，乘坐的專車和另一輛車發生嚴重碰撞，證實他在事故中殉職，那這個撞車是意外還是刑事案件？仍有待調查。

「可是呢，我看到另外一個報導，把馮暘赫的訃聞登出來了！」介文汲指出，可是登出這篇訃聞的，是一個法輪功體系的報紙，裡面就說在執行重大任務的時候犧牲，如何如何。一般的訃聞不會這樣寫，一看就覺得這篇文章寫的，非常非常不像訃聞，有點像寫一個間諜故事的感覺。

介文汲強調，以馮暘赫的身份來說，不可能說在他執行重大任務的時候車禍逝世，這就露餡了，表示有人要在這裡面做文章。因為這是法輪功體系報紙登出的文章，大家都知道法輪功立場是怎樣，所以有的媒體跟著報，有的媒體也保留。但大家知道，這是一個在AI戰線上很年輕的一個天才級的專家。他最主要的工作表現，在一套戰顱系統，它是一個多方殲敵的兵推系統，在這方面的成就是最尖端的。

根據大陸國防科技大學官方微信介紹馮暘赫，馮暘赫團隊2021年打造任務規劃智能輔助決策平台，成功應用於中央軍委、戰區、軍兵種、國防工業部門的10餘個單位，支撐解放軍多次重要演訓演練活動。其設計出的「戰顱」成為解放軍最先進的主流兵推系統，輾壓其它電腦兵推系統。

介文汲表示，過去不會有這種消息傳出來，可是這次傳出來了，而且不是第一次了，就懷疑這背後是不是有敵方的「隱蔽工作戰線」，是不是在做這件事情？