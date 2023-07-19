網紅「館長」陳之漢日前才與前立委黃國昌一起舉辦716遊行，訴求司法及居住正義，還唸出總統蔡英文2016選前之夜講稿，直呼總統與人民距離太遙遠。沒想到館長18日深夜突然在YT直播中哀號，說他的臉書粉絲團無預警消失，難過稱上面有很多值得紀念的照片，掀起討論。

「欸，FB就這樣被莫名其妙刪除光了，我的。飆悍粉絲團，消失在這世界上了！」館長18日深夜在YT社群發聲表示，716遊行結束以後，他經營10年、擁有148萬粉絲的粉絲團徹底消失，沒有收到任何通知，就完全被抹殺在網路上，「真的很難過，畢竟很多值得紀念的照片都在上面！」

（影片來源取自《館長惡名昭彰》若有移除請見諒）

不少網友留言直呼「太扯了吧」、「太誇張…阿館加油」、「被消失了」、「建議館長開備用帳號，網軍太會搞事了」、「讓我們再創造回憶，我們一直都在，阿館挺你。」也有人回應說「就只是很單純被檢舉吧…FB又不是台灣管的」、「原來祖克柏是民進黨的啊？原來如此！」