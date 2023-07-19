為分享開航布拉格航線的喜悅，華航也致贈全機旅客布拉格開航驚喜禮包，包含紀念帆布包、A350布拉格開航限定飛機模型、紀念飄帶、牛仔摺疊袋及華航2023年經典筆記本等總價超過5000元的超值好禮。（陳麒全攝）

中華航空18日將正式開航台北─布拉格航線，華航布拉格首航活動特別運用波西米亞元素，將登機候機室打造如童話王國般的布拉格，旅客彷彿一秒抵達歐洲。（陳麒全攝）

中華航空18日將正式開航台北─布拉格航線，董事長謝世謙（右二）、總經理高星潢（右三）及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（左三）在登機門致贈開航禮。（陳麒全攝）

中華航空18日將正式開航台北─布拉格航線，首航班機滿載306名旅客。（陳麒全攝）

中華航空18日將正式開航台北─布拉格航線，首航班機滿載306名旅客，桃園機場也特別以灑水儀式歡送華航布拉格首發航班。（陳麒全攝）

中華航空18日將正式開航台北─布拉格航線，以新世代長程航線主力A350客機執飛，每周兩班，是目前台灣唯一直飛捷克的航空公司。為歡慶布拉格航線首航，華航董事長謝世謙、總經理高星潢及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）等親臨登機門首航活動與旅客同樂，共同見證歷史時刻，齊祝首航圓滿成功。

華航布拉格首航活動特別運用波西米亞元素，將登機候機室打造如童話王國般的布拉格，旅客彷彿一秒抵達歐洲；也設置專屬布拉格建築打卡背板，包括查理大橋、會跳舞的房子及城堡區等知名景點，更特別邀請捷克駐日台吉祥物「獅丸哥」與旅客同樂，現場也提供各式歐洲小點及捷克著名的皮爾森啤酒，讓旅客先睹為快布拉格風采及品嚐經典歐風美饌。

為分享開航布拉格航線的喜悅，華航也致贈全機旅客布拉格開航驚喜禮包，包含紀念帆布包、A350布拉格開航限定飛機模型、紀念飄帶、牛仔摺疊袋及華航2023年經典筆記本等總價超過5000元的超值好禮，極具紀念及收藏價值，董事長謝世謙、總經理高星潢及捷克經濟文化辦事處代表史坦格在登機門致贈開航禮，讓首航班機的旅客直呼賺到，桃園機場也特別以灑水儀式歡送華航布拉格首發航班。

布拉格首航航班全艙等旅客皆能品嘗米其林三星頤宮料理，豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕及糖芋頭，主菜推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，搭配酥皮焗叉燒包及港式甜品腐竹薏米糖水；豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯；經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。華航更貼心結合旅人心情準備捷克特色甜點及道地皮爾森歐克啤酒，豪華商務艙獻上「夢幻布拉格愛之旅 GO 」為題的百香覆盆杏仁蛋白餅，豪華經濟艙及經濟艙則提供捷克百年傳統美食香緹煙囪捲，讓旅客搶先品嘗獨特捷克點心。

位於中歐的布拉格，為捷克首都也是第一大城，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市，是歐洲最美的城市之一。布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿了城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。