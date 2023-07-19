印尼一列從東爪哇勿里達市開往雅加達的火車，今晚在三寶瓏撞上了一輛大卡車後爆炸，有一名乘客跳離車廂時受傷，當局正調查事故原因。

據印尼「時代報」（Tempo）等媒體報導，印尼一列從勿里達市（Blitar）開往雅加達的火車，今晚在三寶瓏（Semarang）行經一座橋墩時，撞上了一輛大卡車後隨即爆炸。

網上流傳的影片顯示，火車頭撞上了停在鐵軌上卡車後引發大爆炸，火勢相當猛烈，卡車被拖離路口約50公尺遠。

火車上的乘客迪馬斯（Dimas）向媒體表示，他不知道發生碰撞的原因，只聽到一聲巨響，接著火車就突然停了下來。

當地警方表示，這起事故未造成任何人死亡，但有一名乘客從車廂跳下時受傷，目前正調查事故原因。（編輯：陳政一）1120719

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