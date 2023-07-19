桃園市龍潭區昨天上午有台灣獼猴出沒，市府農業局獲報後捕捉、施以1cc鎮靜劑，獼猴卻死亡；農業局說，過程皆依一般類野生動物處置流程，將把獼猴遺體送往相關單位檢驗釐清死因。

桃園市政府農業局昨天晚間發布新聞稿表示，18日上午約9時30分接獲民眾通報，龍潭區聖亭路益園汽車代檢維修廠出現台灣獼猴，第一時間由市府委外收容及救傷承攬單位桃園市野鳥學會先行前往查看，現場發現1隻台灣獼猴。

農業局表示，林務科會同野鳥學會及動保處依一般類野生動物處置流程，由動物保護處獸醫，攜帶麻醉器及網具一同前往通報地點，10時30分抵達現場，台灣獼猴已移動至龍潭區復興路12號民宅，人員立即依流程以網具捕捉，約於11時順利捕捉獼猴。

農業局說，為確保運送安全，依處置流程由動保處獸醫施以1cc鎮靜劑保定動物，並確認其相關狀態穩定後，予以運送動保處觀察。

農業局說，約12時左右返回動保處後，再次由動保處獸醫檢視其生命跡象皆為正常，後於12時30分從動保處出發送至暫時收容地點；約14時抵達，將獼猴安置，當時獼猴仍在化學保定狀況下尚未甦醒。

農業局說，下午3時承辦人通知動保處獸醫前往安置場所查看獼猴情況，動保處獸醫抵達現場發現有異狀，立即進行急救，但急救無效，不幸失去生命跡象；為釐清獼猴致死原因，農業局預計將獼猴遺體送往相關檢驗單位。

桃園市3月間曾發生六福村狒狒逃逸、圍捕中槍致死事件，引發爭議，該案目前由檢調釐清中。1120719