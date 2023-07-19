自6月30日起汽機車不停讓行人最高可罰6000元、記點3點，並須參加道安講習3小時，但相應地「行人三寶」也變多。對此，《TPOC台灣議題研究中心》18日透過QuickseeK快析輿情資料庫的分析指出，「從6月底開始『交通部』和『王國材』的負聲量持續飆高，到7月16日為止，一共累積17982則負聲量」，引發討論。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，在今年的6月26日至7月16日蒐集「交通部」與「交通部長王國材」在「不停讓行人」大執法施行前後的網路輿情聲量數據，結果發現從6月底開始，「交通部」和「王國材」的負聲量持續飆高，至7月16日為止，一共累積17982則負聲量。

而調查的結果發現，有高達近7成與停讓行人的議題有關，而此政策本身的好感度也只有0.24，代表著負面聲量遠遠大於正面聲量。該份調查更對「未停讓行人加重開罰」的新制，進一步對網路負面留言內容的風向分析，結果又發現，討論「行人違規也該提高罰則」相關聲量佔比高達52.3％、質疑政策恐造成人車對立則是14.2％、提醒行人違規恐罰不到則為9.2％、批評法規矯枉過正佔比6.8％、譏諷台灣反而成為「行車地獄」則有4.7％、詢問不知道怎麼檢舉行人違規為2.9％、提出很多行人在斑馬線上站著不走為2.7％，甚至還有批評政府無能、認為執法反而助長行人違規、嘲諷「四輪大爺很生氣」等評論，各自佔比2.5％。

同時《TPOC台灣議題研究中心》也在臉書粉專上表示，透過網路數據分析結果可以發現，「人本交通、行人路權的意識在多數網友心中尚不普及，也不認為交通規則的目標是為了保護行人的安全」，最後《TPOC台灣議題研究中心》也認為，「這樣的政策設計如同頭痛醫頭，腳痛醫腳，並沒有從根本做起進行改革，交通部放任人車對立持續激化，台灣想要擺脫行人地獄惡名，恐怕沒那麼簡單」。