脹氣幾乎是每個人的困擾，胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，除了藥物以外，民眾可藉由吃奇異果等消脹氣水果，也可吃天然發酵食物，尤其是德式酸菜除可解油膩還能有效消脹氣，但他不建議吃韓式泡菜，因口味較鹹，對胃造成負擔，進而不利消除胃部脹氣。

根據衛福部統計，國人每年因消化困擾而就醫的人數高達470萬人。錢政弘在《下班經濟學》表示，有時民眾認為的腹痛其實是腹脹，腹脹主要有4大原因，包括腸道菌相失衡、吃易脹氣食物、消化不良、胃腸結構異常。

至於消除脹氣的方式有3種。第1種為消脹氣的水果：奇異果、木瓜、火龍果；第2為薑汁檸檬飲；第3為天然發酵食物養好菌（味增、無糖優格、德式酸菜）。

錢政弘表示，民眾可透過吃天然發酵食物來培養腸道好菌，以便消除脹氣，尤其是德國豬腳所附的德式酸菜，除可解德國豬腳的油膩外，也可消除胃腸在消化豬腳產生的脹氣。

至於更為常見的韓式泡菜，他則不建議民眾食用，「因為韓式泡菜多半太鹹，會傷害胃黏膜、造成胃的負擔，其消除脹氣的效果因而打折。」