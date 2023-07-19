「原子」男團FEniX成員陳峻廷被CTWANT時報周刊直擊，5月27日當晚多喝了幾杯，下計程車後裝滿了「綜合火鍋料」的嘔吐物，隨手丟棄路邊。演藝圈中像陳峻廷一樣在路邊亂丟垃圾的例子還不少，像是終於認愛的吳霏、剛新婚的余祥銓、8點檔男星龍語申，都曾不慎出現缺乏公德心的犯罪現場，而依據行政院環保署公布的廢棄物清理法第27條及第50條規定。違規棄置垃圾可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

終於認愛「姐弟戀」的吳霏跟艾薇，4月29日深夜這對小情侶在陽台一同度過了超過40分鐘既浪漫又激情的約會時光，但極愛吞雲吐霧的吳霏，在短短半個小時內就向樓下丟了三次菸蒂，身為阿兵哥間藝人的他不僅做了不良示範，此舉既違法、也相當沒有公德心。

龍語申在「好朋友何依霈」住處外等外送時，曾順手將疑似一個餐盒丟棄在馬路邊。（圖／本刊攝影組）

龍語申、何依霖因合作《一家團圓》疑似日久生情，還互相到對方家過夜，對於緋聞，龍語申不正面承認，卻也沒否認。但本刊則在2月9日傍晚，見到龍語申將車停在何依霈社區外等外送，還順手將疑似一個餐盒丟棄在馬路邊，接著拿著食物回自己家，兩人不認緋聞為真，但亂丟垃圾絕無虛假。

最近剛新婚的余祥銓，4月27日中午12點多曾被本刊直擊在台北市內湖某電視台附近的涼亭，手上拿著咖啡，一邊吞雲吐霧、一邊滑著手機，臉色相當凝重，沒多久他便將手中的咖啡一飲而盡，去跟當時的女友柔柔會合，但卻將空杯丟在原處，完全就是亂丟垃圾的不良行為。

金馬影后馬思純去年被大陸狗仔拍到開車逆向行駛，還從車窗把垃圾往外丟，不僅遭大批網友撻伐，北京警方也宣布開罰，「針對網傳『馬某某交通違法』的情況，經調查：8月9日18時許，馬某某駕車行經朝陽區酒仙橋駝房營南路時，存在逆向行駛等交通違法行為，交管部門已對其相關違法行為依法合並罰款300元，駕駛證記3分」，事後馬思純已在微博發文道歉。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

新婚不久的余祥銓曾被本刊直擊在台北市內湖某電視台附近的涼亭，將喝完的咖啡杯丟在涼亭旁。（圖／本刊攝影組）

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