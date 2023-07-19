本刊直擊王大陸7月4日開著千萬跑車，到台北市信義區舊家接女友蔡卓宜。（圖／本刊攝影組）

王大陸和「大馬女神」蔡卓宜去年底雙雙承認戀情，近期卻被網友發現在IG上互相取消關注疑似情變。不過，時報周刊CTWANT連續幾日觀察，蔡卓宜在台期間都住在王大陸台北市信義區的舊家，7月4日，早上10點多王大陸開著他的千萬跑車來接走女友，直到晚間10點兩人才返回住家，隨後王大陸走出大門，穿著短褲的他還與鄰居聊了幾句，便搭乘計程車獨自離去。

晚間10點17分，王大陸才駕車返回女方住處。（圖／本刊攝影組）

王大陸認愛後，年初還陪著蔡卓宜回馬來西亞過農曆年，接著蔡卓宜愛相隨跟著男方抵台至今，近期兩人雖被發現互相取關並傳出分手，但本刊連日觀察，兩人仍有互動。7月4日早上10點多，王大陸駕著一輛要價新台幣1千6百80萬元起的白色Aston Martin DBS跑車，前往蔡卓宜在台灣的住處接她。

送完女友後，王大陸獨自離開住家，途中還開心地跟昔日鄰居敘舊。（圖／本刊攝影組）

頭上戴著髮箍的王大陸髮型相當明顯好認，接走蔡卓宜後，車子開到台北市政府附近路邊暫停，接著開始一連串的測試，切換車道，數次迴轉，隨後白色跑車在綠燈亮起的一刻加速，很快地消失在台北市區的車流中，似乎非常怕被拍到與女友的同框照，為甩跟拍說得上是用心良苦。

隔天下午蔡卓宜獨自來到台北市中山區賴弘國的醫美診所。（圖／本刊攝影組）

直到晚間10點17分，王大陸才駕車返回女方住處，但他小心翼翼，還特地在住家周圍繞了一圈，才開進地下停車場。約15分鐘後，又頂著同一顆教人難忘的髮型獨自走出大門，只見他輕便的穿著短褲與昔日鄰居聊了幾句，最後才搭乘計程車離去，跑車暫時停在原地。

蔡卓宜表情焦急地跑出診所四處檢查，似乎是掉了東西。（圖／本刊攝影組）

隔日下午4點48分，蔡卓宜右手拿著飲料，左手拿著手機，腳踩外出拖鞋，走到路邊搭車出門。5點4分，抵達中山區賴弘國的醫美診所，10幾分鐘後，突然見她匆忙跑出診所在路邊到處檢查，像是掉了東西，只見她一臉懊惱的手貼額頭，表情滿是慌張、焦急，感覺情緒接近崩潰，幾乎就要哭了似的，令人心疼。

蔡卓宜由診所員工陪同走到警局，步出警局後的表情比早先要輕鬆不少。（圖／本刊攝影組）

她返回診所後，最後是由診所員工陪同走到警局，步出警局她看起來放鬆不少，一旁的員工安撫的摟著她的肩膀。一番折騰後，5點49分，蔡卓宜離開診所，走到路邊等車，接著便直接回到住處。

晚上換了衣服的蔡卓宜前往一家日本料理餐廳用餐，但行蹤相當神秘。（圖／本刊攝影組）

晚間7點半左右，換了服裝的蔡卓宜從少女扮相搖身一變成了性感女郎，獨自搭車到了台北市大安區一家相當有名氣的日本料理餐廳，但一直到餐廳打烊，都不見她走出大門，應是從餐廳的後門離開，行蹤相當低調神秘。

王大陸與蔡卓宜因錄節目而相識相戀。（圖／取自王大陸微博）

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