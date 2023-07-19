時報周刊CTWANT直擊王大陸、蔡卓宜7月4日共乘千萬跑車外出，但男方為避人耳目，上演電影情節數次迴轉，欲甩開可能的同框，明明是公開認愛的情侶卻變得如此小心翼翼，令人不解。而在本刊連日的觀察下，兩人鮮少有互動，就連離開台灣都是分別在6日、10日獨自搭機離台，王大陸赴上海宣傳8月將上映的新電影《孤注一擲》，而蔡卓宜應是飛往廈門，小倆口各自拚事業。

稍晚，一身輕便衣裝的蔡卓宜拉著兩個行李箱出門。（圖／本刊攝影組）

7月6日下午5點半，一身輕便衣裝的蔡卓宜走出王大陸位於台北市信義區的舊家，在附近的美式餐廳點餐，等候餐點的時間，獨自坐在門口的椅子上滑手機，隨後取餐回家。6點5分，蔡卓宜拉著兩個行李箱出門，搭多元計程車直接前往松山機場辦理登機手續，推測應該是搭乘廈門航空7點45分的航班，前往廈門。

蔡卓宜獨自叫車搭車抵達機場。（圖／本刊攝影組）

6點30分，孤零零的蔡卓宜搭乘手扶梯準備出關，期間不時回頭往後看，不知道是不是沒有王大陸相送的緣故，眼神看來卻有些孤單落寞，畢竟她在台灣無親無故，此時也不見王大陸身影。

孤零零的蔡卓宜準備出關前不時回頭看，但卻不見王大陸身影。（圖／本刊攝影組）

隔沒幾日，7月10日下午4點半左右，王大陸也隻身一人從松山機場出境，按時間推算，應該是搭乘5點15分前往上海。穿著寬鬆衣褲的他依然是前幾日與女友約會時的髮箍造型，只見他一人低著頭默默走向關口，從褲子口袋掏出護照和登機證，驗證後前往登機。

時間往前推，小倆口在台灣沒有太多約會，本刊上月直擊王大陸獨自參加好兄弟柯震東的生日派對，而7月2日王大陸則在花蓮旅遊，身邊仍不見蔡卓宜身影，他甚至被媒體爆料和另一名長髮女子親密合照，媒體形容，民眾直擊王大陸身旁有一名穿著黑色細肩帶上衣的長髮女子，關係看起來十分親密，原本認為是女友蔡卓宜，但女方卻否認。

7月10日下午王大陸穿著寬鬆衣褲、戴著髮箍獨自從台北松山機場出境。（圖／本刊攝影組）

從班機時間推測，王大陸、蔡卓宜應是分別是飛往上海及廈門，兩人不同時間離開又飛往不同地點，各自為工作拚搏，但蔡卓宜離台時王大陸仍在台灣，卻沒有送她去機場讓她隻身前往，相較於先前的放閃與甜蜜，目前狀況讓人匪夷所思。

本刊上月直擊王大陸獨自參加好兄弟柯震東的生日派對。（圖／本刊攝影組）

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