由於幾家大型銀行財報超出預期，美股延續近來漲勢，今天收高，道瓊工業指數大漲366.58點。

道瓊工業指數勁揚366.58點或1.06%，收34951.93點。

標準普爾指數上揚32.19點或0.71%，收4554.98點。

那斯達克指數揚升108.69點或0.76%，收14353.64點。

費城半導體指數小漲5.042點或0.13%，收3842.355點。（譯者：陳政一）1120719