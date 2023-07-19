由於幾家大型銀行財報超出預期，美股延續近來漲勢，今天收高，道瓊工業指數大漲366.58點。
道瓊工業指數勁揚366.58點或1.06%，收34951.93點。
標準普爾指數上揚32.19點或0.71%，收4554.98點。
那斯達克指數揚升108.69點或0.76%，收14353.64點。
費城半導體指數小漲5.042點或0.13%，收3842.355點。（譯者：陳政一）1120719
由於幾家大型銀行財報超出預期，美股延續近來漲勢，今天收高，道瓊工業指數大漲366.58點。
道瓊工業指數勁揚366.58點或1.06%，收34951.93點。
標準普爾指數上揚32.19點或0.71%，收4554.98點。
那斯達克指數揚升108.69點或0.76%，收14353.64點。
費城半導體指數小漲5.042點或0.13%，收3842.355點。（譯者：陳政一）1120719
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