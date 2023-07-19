有「最美里長」封號的新北市永福里里長陳紫渝，因甜美臉蛋及迷人笑容擄獲許多粉絲的心，但今年元宵節還自稱單身的她，如今竟被直擊坐在一名男子的副駕上，兩人更在等紅燈時互動親密，最後還一同到旅館開房間。

根據《鏡週刊》報導，陳紫渝本月11日被直擊戴著口罩及帽子出門，隨後走到停車場搭上一名男子的車，兩人一路從新北市開到台北市，過程中停等紅燈時都可見兩人互動親密，更疑似在車內接吻，下車後兩人挽著手走到一間旅館內，直到兩個小時後才離開。

據悉，該名男子為新北市警察局永和分局秀朗派出所的涂姓員警，而陳紫渝所在的永福里就在他的轄區內，先前曾破獲臉書社團詐騙維護治安有功。

事實上，陳紫渝先前受訪曾公開對於理想型男友的條件「有魅力、乾乾淨淨、黑頭髮」，更提到最不喜歡對方說謊：「什麼事情有說就ok，很離譜我也覺得沒有關係，但就是說謊不行」，而她也指出自己開心時會哼歌，生氣時不會破口大罵，並幫對方討論問題在哪。