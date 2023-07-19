今天仍受南方水氣影響，天氣不穩定，花東及南部偶有陣雨，其他地區多雲到晴，午後對流發展旺盛，今明兩天仍易有雷陣雨伴隨劇烈天氣。第5號颱風杜蘇芮預估在周五前生成，強度達中颱以上；下周一起外圍環流影響台灣，東半部降雨增多，西半部山區也有短暫雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天水氣多，花東及恆春半島降雨較明顯，午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣。今各地氣溫：北部24至36度、中部23至36度、南部24至37度、東部23至37度。明天水氣漸減，不過午後仍有強對流，慎防局部大雷雨及劇烈天氣。

周五至周日水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，山區及部分平地午後有雷陣雨，不過對流強度減弱。下周一、二（24、25日）熱帶系統通過呂宋島北部，其外圍環流開始影響台灣天氣，下周一迎風面東半部降雨增多，西半部山區偶有局部短暫雨；下周二東半部降雨持續，西半部山區局部短暫雨擴展至南部平地。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，準杜蘇芮其系集平均路徑與泰利颱風路徑類似，由菲律賓東方海面先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，朝廣東進行；系集最右成員觸及台灣，最左成員通過菲律賓中部，顯示模擬的不確定性較大。

美國系集模式模擬則顯示，其系集平均及各別成員皆比歐洲模擬偏右，貼近台灣。兩模式皆模擬周五前有機率發展成颱，且將繼續增強至中度以上，會比泰利強很多。至於是否侵台？吳德榮提醒，應耐心觀察模式調整。