生活習慣不同，容易發生爭端。一名女網友分享，某天她沒穿內衣褲，僅套著一件長裙到一樓警衛室裡面取餐，事後男友知道以後，竟然大發雷霆，認為她的行為非常離譜，但她卻不懂男友為何要這麼生氣，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨天在Dcard上分享，夏天在家她基本上都是全裸的狀態，但到客廳等公共區域的時候，她會套上一件寬鬆的長裙當家居服，某天她穿著長裙躺在沙發上滑手機，家人看到就叫她去樓下拿外送，而她當下也沒多想，就直接穿著長裙下樓。

女網友表示，事後男友知道她裡面完全沒穿就下樓，竟然原地爆炸，認為原PO的行為很離譜，還痛斥她「誰會不穿內褲就出門？」但她認為沒人會發現，也不會有人想看，畢竟就是搭電梯到一樓取餐，短短幾分鐘，她並沒有很想特地穿上內褲，但不知道大家怎麼看這件事情？因為她真的講不贏男友。

貼文引起網友討論，兩派人戰翻，部分網友挺原PO，直呼又不是全裸下樓，穿著長裙誰會知道裡面沒穿；但有網友則支持原PO的男友，認為這樣的行為真的不妥，聽到難免會擔心。「男友會擔心是在保護妳，換作是我我也會很擔心，即便是短短幾分鐘而已」、「外面有穿好就好誰會知道你沒有穿內褲，不過男友會擔心好像也正常，我覺得都沒錯」、「內褲的功能就是衛生跟安全感，大家都看不到，自己覺得沒差，走路不會滴分泌物，那就是個人選擇」。