執導電影破億電影《海角七號》的名導魏德聖，以電影《賽德克·巴萊》更獲得第48屆金馬獎最佳劇情片的肯定，而多年前他宣布正在籌備《台灣三部曲》卻慘遇疫情肆虐暫時停工，隨著疫情趨緩才再度開拍。魏德聖近日忙著與田中千繪與范逸臣宣傳新片《BIG》，卻驚傳資產被法院全面查封。

據《鏡週刊》報導，魏德聖被爆出欠中影董事長郭台強4500萬，台北地院上週對下令查封魏德聖的資產，但魏德聖否認欠債，指控對方惡意營造「魏德聖欠債不還」的假像，已向法院強調簽下本票是應對方作帳需求而非債務，也指對方趁他忙著拍電影時拿本票給他簽，認為遭郭台強坑殺，已委請律師黃秀蘭向法院聲明異議反擊。

不過，出面對魏德聖追債的鑫鴻公司則是認為，一切是依法、依合約行事，相關合約文件與本票都有魏德聖親筆簽名，4,500萬元債務確實存在，又遲遲等不到對方還款，他們才會採取法律行動。

據了解，發動對魏德聖查封的是中影董事長郭台強，雙方於2010年合拍《賽德克．巴萊》電影結識，該片隔年獲金馬獎「最佳劇情片」，昔日一起風光並肩走在金馬紅毯的2人，卻因這部史詩級電影衍生的糾紛鬧上法院，魏的資產遭全面查封，恐直接衝擊他正在籌拍的《台灣三部曲》計畫。