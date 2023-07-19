2024大選備受各界關注，其中動作頻頻的鴻海創辦人郭台銘，近期投書《華盛頓郵報》（The Washington Post），主張台灣應通過「一中」的框架，直接與大陸進行合作與談判。對此，前立委沈富雄認為，郭台銘的投書說明他走投無路了，因為美國不會支持一中各表的。

沈富雄昨（18）日在政論節目《少康戰情室》直言，以郭台銘的財富，他可以在美國各大媒體投一封書，但郭的路也越走越窄了，因為國民黨終於看出，他走投無路了，「以前因為我太寵你，所以你變成沒完沒了」。

沈富雄指出，民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲在政治上努力了10年，雖然他創立的民眾黨是一人政黨，可是至少有模有樣，但郭台銘什麼都沒有、不是個一生對政治有熱忱的人，就只是來亂而已，「他鬧完之後就走了，等4年後再回來鬧」。

郭在投書中所指的九二共識之一中框架，沈富雄認為即一中各表。但沈富雄提到，美國不會贊成郭台銘投書《華爾街日報》中所稱「民進黨不接受一中各表讓台海兵凶戰危」的論點，也不會接受一中各表。因此，郭台銘的投書說明，他已經走投無路了。