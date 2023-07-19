張姓男子，去年3月分與女性友人在北市某高檔餐酒館吃飯喝酒，未料女方不勝酒力醉倒趴在桌上，張男竟然偷偷用手機拍攝女方乳房照，同時伸出鹹豬手揉捏，但一舉一動卻遭到服務生目擊後立刻報案，警方到場，當場在手機內查獲猥褻照後送辦。張男事後和解賠償50萬元，獲判徒刑1年，緩刑4年。可上訴。

根據判決，張姓男子於民國111年3月12日凌晨0時33分許，在臺北市某家餐酒館內，見到女性友人酒醉趴睡，竟然以手機拍攝女方乳房、乳頭等身體隱私部位，甚至伸出鹹豬手，捏握乳房及搓揉乳頭等猥褻動作照片8張。

但是眼尖的服務生發現張男在現場偷拍，甚至出手猥褻女性，於是暗中報案，向警方表示有女客人因喝醉遭男客偷拍，員警到場後，張的手機內發現8張猥褻照，當場將張帶回偵訊移送法辦。

張男事後見人贓俱獲，當庭認罪。並與女方和解，答應賠償50萬元。並履行分2次給付。張男已於6月中旬先給付30萬，本月中將再給付20萬。

法官審理後，認定張男為滿足自己之性慾，對酒醉而不知抗拒之告訴人為乘機猥褻之舉，顯然欠缺尊重他人財產權及性自主權之觀念，但考量已與女方和解且認罪，因此判刑1年，並諭知緩刑4年處分。

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